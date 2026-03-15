Il Milan ha trovato un nuovo elemento nella sua difesa con De Winter, che si è affermato come un punto di riferimento nel reparto arretrato. I numeri confermano la crescita del giocatore, noto per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e situazioni di gioco. La sua presenza si è fatta notare nel corso della stagione, contribuendo alle prestazioni complessive della squadra.

Ok Google, cerca giocatori più migliorati nel corso della stagione. Anzi, lascia perdere. Per una richiesta del genere, in casa rossonera, non serve scomodare l’intelligenza artificiale. La risposta è sotto gli occhi di tutti. Il camaleonte della difesa. Se c’è un aggettivo che può descrivere la prima stagione al Milan di Koni De Winter, questo è senza dubbio “camaleontica”. Arrivato in estate per sostituire il partente Thiaw, all’ex Genoa sono serviti alcuni mesi per adattarsi ai movimenti di una difesa tutt’altro che granitica come quella ereditata dalla scorsa stagione, e anzi, in un primo momento sembrava che De Winter fosse l’anello debole dell’intero reparto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ecco il difensore che cercavi: i numeri premiano la rinascita del “camaleonte” De Winter

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