Archie Brown, calciatore del Milan, è stato molto vicino a trasferirsi al Fenerbahce, ma alla fine ha scelto di non partire e di rimanere nel club italiano. Durante questa sessione di calciomercato, Brown ha partecipato a un duello con il Fenerbahce e si è anche visto a bordo di un jet privato. La situazione ha attirato l'attenzione di molti appassionati di calcio.

Il jet privato e la sfida con il Fenerbahce: il terzino sinistro Archie Brown sembrava a un passo dal Milan in estate. Il giocatore del Gent decise però di sposare il progetto del Fenerbahce con il Milan che virò deciso su Pervis Estupinan. Come sta andando il terzino inglese in Turchia? LEGGI ANCHE: Ecco perché Allegri punta ancora su Estupinan. Rispetto a Bartesaghi c'è un dato che.>>> Ecco i dati ripresi dal sito transfermarkt.it ha giocato 7 partite in Europa League con un assist e il 70% di titolarità. I numeri scendono in campionato dove è meno titolare (stiamo sul 42%). Ha giocato 18 partite con due gol e 2 assist. In totale al momento sono 30 presenze con 4 gol e 6 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Archie Brown: il duello col Fenerbahce e il jet privato. Ecco come sta andando

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