Migranti fermo e verbali annullati per la Ong E lo Stato deve rimborsare Sea Eye

Il tribunale di Ragusa ha annullato il verbale e revocato il fermo della nave Sea Eye 5, ONG tedesca coinvolta in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. La decisione si riferisce a un ricorso presentato dalla stessa nave contro il provvedimento di fermo emesso a giugno 2025. Di conseguenza, lo Stato è stato condannato a rimborsare le spese legali e i costi sostenuti dalla nave.

Verbale annullato, fermo revocato e Stato costretto a rifondere la nave Ong Sea Eye 5: questa è la decisione del tribunale di Ragusa in ordine al ricorso effettuato dalla nave della Ong tedesca Sea Eye per un fermo nave disposto lo scorso giugno 2025. Al centro del provvedimento il salvataggio in zona Sar libica di un gommone con 65 persone a bordo, alcune delle quali feriti. La nave della ong tedesca ottiene come porto sicuro Taranto ma il comandante ritenne di non poter arrivare fino alla Puglia e decise di entrare in porto a Pozzallo dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Giunta nel porto siciliano, la Sea Eye 5 è stata sottoposta al fermo per non aver rispettato le indicazioni fornite dalle autorità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, fermo e verbali annullati per la Ong. E lo Stato deve rimborsare Sea Eye Articoli correlati Leggi anche: Migranti, il governo Meloni deve risarcire un’altra nave ONG: condannato anche nel caso Sea Eye 5 Per il tribunale di Palermo il fermo della Sea Watch è illegittimo: “Lo Stato deve risarcire 76mila euro alla Ong”Il governo di destra usa di nuovo una pronuncia di un tribunale su questioni dell’immigrazione come bandiera nella marcia verso il referendum sulla... Tutti gli aggiornamenti su Migranti fermo e verbali annullati per... Temi più discussi: Migranti: Tribunale civile di Ragusa annulla fermo e verbale Sea Eyes 5; Migranti, il governo Meloni deve risarcire un'altra nave ONG: condannato anche nel caso Sea Eye 5; Migranti, il Tribunale di Ragusa annulla il fermo per la Sea Eyes 5; Il fermo della Sea Eye 5 illegittimo: il Tribunale di Ragusa condanna il Ministero dell’Interno. Migranti: Tribunale civile di Ragusa annulla fermo e verbale Sea Eyes 5(ANSA) - RAGUSA, 14 MAR - Il fermo della nave Sea Eye 5, bloccata per 20 giorni a Pozzallo, a partire dal 16 giugno del 2025, data del primo verbale di contestazione, è stato illegittimo. Lo ha deciso ... msn.com Sea Eye 5: illegittimo il fermo della nave a Pozzallo, lo stabilisce il Tribunale civile di RagusaIl fermo amministrativo della nave Sea Eye 5, bloccata per 20 giorni, a partire dal 16 giugno 2025, è stato dichiarato illegittimo. newsicilia.it Il fermo di Sea-Eye 5 era illegittimo. Viminale condannato La sentenza del tribunale di Ragusa. Nuova sconfitta della legge anti-ong Sospeso anche il blocco della Humanity 1 Intanto nel Mediterraneo centrale è record di morti @GiansandroMerli x.com Migranti, il Tribunale di Ragusa annulla il fermo per la Sea Eyes 5 facebook