Micali a Messina | cultura e merito guidano la nuova delegata

Antonietta Micali è stata nominata come nuova delegata per la provincia di Messina nell’ambito dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Italiana. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che si occupa di promuovere iniziative culturali e di riconoscere il merito. La delegata assumerà ufficialmente le sue funzioni nelle prossime settimane.

Antonietta Micali è stata designata come nuova delegata per la provincia di Messina all’interno dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Italiana. Questa nomina, avvenuta nel contesto del rafforzamento della rete territoriale dell’associazione, mira a promuovere i valori civici e il merito attraverso l’impegno sociale. L’evento segna un passo importante per la valorizzazione delle eccellenze locali nella regione siciliana, collegando l’attività letteraria e culturale di Micali agli obiettivi istituzionali dell’APAMRI. La scrittrice e poetessa porta con sé anni di esperienza nel culturale, avendo già partecipato a eventi internazionali come la Biennale Agiografia Iconografia Internazionale 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Micali a Messina: cultura e merito guidano la nuova delegata Articoli correlati Lia Di Biase è la nuova delegata regionale delle Donne del VinoÈ Lia Di Biase la nuova delegata regionale dell'associazione nazionale Le Donne del Vino. Terna per il talento femminile, Di Foggia “Competenze e merito guidano decisioni”ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione...