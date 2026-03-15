mi sono aperto diverse strade

Il capitano del Valdimontone Nerozzi, dopo essere stato eletto, ha deciso di cercare un giovane su cui aveva puntato durante le numerose giornate trascorse a osservare corse e cavalli. Ha avviato diverse strade per trovare questa persona, dimostrando un interesse immediato nel coinvolgere qualcuno che potesse rappresentare un elemento importante per la squadra. La ricerca si è concentrata sulle figure emergenti nel mondo delle corse.

Quando il capitano del Valdimontone Nerozzi venne eletto andò subito a cercare un giovane su cui aveva messo gli occhi nelle tante giornate passate a vedere corse e cavalli. Un ragazzo che gli ispirava qualcosa di buono. Con le caratteristiche giuste per la Piazza. Era Salvatore Nieddu. Quali cavalli di scuderia per l’Albo? "Stamani quattro (poi è tornato nel pomeriggio, ndr), già iscritti dagli anni scorsi. Sono Dedalo, Caronte, Fizza e Fiammante. Quest’ultimo l’ho preso ad agosto scorso da Selvaggia Pianetti, aveva fatto le prove di notte. Nel 2026 può dunque andare alla Tratta". Com’è trascorso questo inverno? "E’ andato bene, speriamo si avveri (dice senza pronunciare la parola sogno di indossare un giubbetto, ndr), non si aspetta altro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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