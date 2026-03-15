Messina | badante russa morta Corica libero dopo omicidio

A Messina il tribunale del Riesame ha deciso che la morte della badante russa nel torrente Longano di Barcellona Pozzo di Gotto è da qualificare come omicidio colposo. In seguito a questa decisione, l’ex deejay Michelangelo Corica è stato rilasciato dopo aver passato del tempo in custodia. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto entrambe le persone e si è conclusa con questa sentenza.

Il tribunale del Riesame di Messina ha stabilito che la morte della badante russa Raisa Kiseleva nel torrente Longano di Barcellona Pozzo di Gotto sia un omicidio colposo, portando al rilascio immediato dell’ex deejay Michelangelo Corica. La decisione, presa dalla presidente Maria Vermiglio su rinvio della Cassazione, ha annullato le misure cautelari e sciolto anche l’accusa di omissione di soccorso. I giudici hanno ritenuto che la donna, pur trovandosi in stato di ebbrezza, abbia autonomamente scelto di sedersi sul muretto pericoloso, rendendo inevitabile la tragedia indipendentemente dall’intervento dell’uomo. L’evento drammatico si è verificato il 7 luglio 2025, quando Corica e Kiseleva rientravano insieme a Barcellona Pozzo di Gotto giungendo in via del Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: badante russa morta, Corica libero dopo omicidio Articoli correlati L'omicidio della badante russa, chiesto rinvio a giudizio per l’ex dj CoricaLa Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto il rinvio a giudizio per Michelangelo Corica, 60 anni, arrestato lo scorso 25... Leggi anche: Anziana morta e badante accusata di omicidio: al via l’esperimento giudiziale Altri aggiornamenti su Messina badante russa morta Corica... Temi più discussi: La badante trovata morta nel torrente, l'omicidio è colposo: Corica torna in libertà; Barcellona, la morte della badante Kiseleva: si alleggerisce il quadro per Corica; F1 Gp Australia, la griglia di partenza - L'Italiano; Barcellona PG, morte di Raisa Kiseleva, il Riesame annulla l’ordinanza cautelare: scarcerato Michelangelo Corica. Barcellona, la morte della badante Kiseleva: si alleggerisce il quadro per CoricaL’ex disc jockey rimesso in libertà dopo che il Tribunale del Riesame di Messina, su rinvio della Cassazione ha riqualificato l’accusa di omicidio, da volontario a colposo, escludendo anche l’omission ... msn.com MESSINA: SALUTO IN ROMENO PER LA BADANTE MORTAMessina, 10 ott. - (Adnkronos) - Un saluto in romeno per Monica Balascuja, la badante morta nella tragedia di Messina, al termine della celebrazione dei funerali nella cattedrale di Messina. I 21 ... ilsecoloxix.it Terremoto Messina, continuano le scosse alle Isole Eolie facebook Marco Storari e il legame con Messina Abbiamo incontrato Marco Storari, ex portiere di Juventus e Milan ma soprattutto protagonista del Messina della storica promozione in Serie A e delle stagioni vissute nella massima categoria con i giallorossi. x.com