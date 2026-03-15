Il mercato di Napoli si concentra sul difensore del Galatasaray, Wilfried Singo, arrivato in Turchia all’inizio di questa stagione. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, i dirigenti azzurri starebbero valutando l’eventuale trattativa per il giocatore ivoriano. La situazione tra il club partenopeo e il difensore del Galatasaray è attualmente sotto osservazione, senza che siano stati ufficializzati accordi o trattative in corso.

L’asse Napoli – Galatasaray continua a scaldare il mercato turco. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, gli azzurri starebbero monitorando con attenzione Wilfried Singo, il difensore ivoriano arrivato in Turchia all’inizio della stagione. Una pista che potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per rinforzare il reparto difensivo partenopeo, anche se al momento il club giallorosso non sembra intenzionato a fare sconti. Chi è Wilfried Singo e cosa può dare al Napoli. Classe 2000, Singo ha già accumulato 19 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Galatasaray, dimostrando una buona capacità di adattamento. Non solo difesa pura: l’ivoriano ha anche contribuito in fase offensiva, realizzando un gol e firmando tre assist. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, occhi sul difensore del Galatasaray: trattativa possibile?

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