Il 15 e il 29 marzo si terranno due edizioni straordinarie del Mercatino del Venerdì nelle vie dei Pensieri e Allende a Livorno. In queste giornate, il traffico sarà bloccato nelle zone interessate per consentire lo svolgimento dell’evento. Le strade coinvolte saranno interrotte temporaneamente, creando modifiche alla viabilità locale. La manifestazione si svolgerà normalmente nelle aree interessate durante queste date specifiche.

Il 15 e il 29 marzo, due date che segnano un’eccezione al calendario abituale, vedranno lo svolgimento di edizioni straordinarie del Mercatino del Venerdì nelle vie dei Pensieri e Allende a Livorno. Tra le ore 07:00 e le 15:00, fino al completamento delle operazioni di pulizia affidate ad Aamps, si attiveranno restrizioni circolatorie severe per garantire la regolare attività commerciale. Questa decisione impatta direttamente sulla mobilità urbana in una zona strategica della città. La gestione del traffico prevede l’istituzione di divieti di transito e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via dei Pensieri, nel tratto specifico compreso tra via degli Oleandri e il varco nord di largo Giuseppe Valaperti, estendendosi poi fino alla via Unione Sportiva Livorno 1915. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercatino straordinario: 15 e 29 marzo, traffico bloccato

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