meno collegamenti aerei su i prezzi se la crisi continua

Le compagnie aeree hanno ridotto i collegamenti aerei e i prezzi dei biglietti stanno salendo. La chiusura di alcuni hub strategici e l’aumento del costo del carburante sono i fattori che influiscono sulla situazione attuale. Sia le aziende del settore che i passeggeri stanno già affrontando le conseguenze di questa crisi. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi.

Dalla chiusura di hub strategici all’impennata del prezzo del carburante: le compagnie aeree e i passeggeri stanno già pagando il conto della crisi. Ma gli effetti, spiega Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università Milano-Bicocca, potrebbero essere catastrofici se la guerra si prolungasse. Quanto sta costando questa guerra al settore aereo? "Ci sono almeno due livelli da considerare. Il primo riguarda direttamente le grandi compagnie del Golfo, in particolare Emirates, Etihad e Qatar Airways, che stanno subendo perdite immediate perché una parte rilevante del traffico è stata bloccata o fortemente ridotta. Basti pensare che l’area di Abu Dhabi movimenta circa 180 milioni di passeggeri l’anno, cioè circa mezzo milione al giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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