Nella giornata di domenica 16 marzo 2026, sui social e nel Parlamento italiano si è diffuso un fotomontaggio che ritrae la premier Giorgia Meloni in un istituto psichiatrico. L’immagine ha suscitato dure reazioni e discussioni tra politici, giornalisti e utenti online, generando un acceso dibattito sull’uso della provocazione visiva in ambito pubblico. La vicenda ha coinvolto diversi commentatori e ha alimentato confronti sui limiti della libertà di espressione.

Un acceso scontro ha scosso le reti sociali e il Parlamento italiano in questa domenica di marzo del 2026, innescato da una provocazione visiva contro la premier Giorgia Meloni. Il deputato Francesco Emilio Borrelli, appartenente al gruppo Avs, ha diffuso un fotomontaggio che ritrae la presidente del Consiglio come una paziente psichiatrica sotto visita medica. La reazione immediata è arrivata dal partito di governo, Fratelli d’Italia, con i deputati Antonio Baldelli e la vicecapogruppo Augusta Montaruli che hanno definito l’atto come linguaggio d’odio e non come critica politica legittima. L’immagine controversa mostra la leader del governo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni in psichiatrico: il fotomontaggio che ha scatenato

Articoli correlati

Gaza e Delrio: il fotomontaggio che ha scatenato la polemicaLa tensione politica si è accesa in Emilia-Romagna a seguito di una pubblicazione sui social network del consigliere regionale Paolo Trande, che ha...

Meloni con le ali? Il restauro in una basilica romana che ha scatenato polemiche (e ha fatto discutere tutta Italia)Negli ultimi giorni ha fatto discutere un dettaglio artistico apparentemente marginale, emerso all’interno di una delle chiese più note del centro...

Contenuti utili per approfondire Meloni in psichiatrico il fotomontaggio...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, tribunale allontana madre dai bimbi: cosa ha detto la premier Meloni; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato; Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: Decisione lascia senza parole.

Meloni in una clinica psichiatrica con lo sguardo perso nel vuoto: il post del deputato di Avs scatena le proteste di FdINel fotomontaggio, postato da Francesco Emilio Borrelli, c'è anche un medico: I magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono in questa stanza?. Il partito della premier non ci sta: Linguaggi ... today.it

Referendum, la sinistra dell'odio. Post choc con Meloni caso psichiatricoGiorgia Meloni ritratta in un ospedale psichiatrico, con la camicia di forza, e lo sguardo assente. Di fronte a lei lo psichiatra che le chiede: ... iltempo.it

Le ragioni del No sono solo ideologiche e di principio. Farebbero di tutto pur di colpire il Governo Meloni, perfino a scapito dell’interesse degli italiani. Le ragioni del Sì, invece, sono più forti. Liberiamo la giustizia dal condizionamento politico e dal correntismo. x.com

L’incoerenza e la “furbizia” politica di Giorgia Meloni sono insopportabili. Lo spiega bene stamani Luana Milella sul Fatto Quotidiano, di cui pubblico qui solo un piccolo stralcio (ABBONATEVI al Fatto! ) “Il bastone coi decreti e le leggi. La propaganda al contr facebook