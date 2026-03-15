Megabox la partenza è sbagliata San Giovanni piazza il colpo esterno

Nel match tra Megabox e Omag, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria convincente con il punteggio di 3-1. Megabox ha schierato diverse giocatrici, tra cui Feduzzi, Carletti e Lazaro, mentre Omag ha risposto con atlete come Thokbuom, Butigan e Ungureanu. La partita ha visto numerosi cambi nel corso del set, con alcune giocatrici che sono entrate e uscite durante il match.

Megabox 1 Omag 3 MEGABOX: Bici ne, Feduzzi (L), Carletti 10, Giovanni ne, De Bortoli L, Candi ne, Bartolucci 1, Thokbuom 12, Butigan 18, Mitkova ne, Ungureanu 12, Stoyanova 10, Omoruyi 4, Lazaro ne. All. Pistola. OMAG: Ortolani 6, Bracchi 8, Nicolini 6, Brancher 7, Piovesan 4, Parini ne, Wilson 3, Kochurina 17, Tellone ne, Panetoni L, Caruso 8, Nardo 8. All. Bellano. Arbitri: Vagni e Saltalippi. Parziali: 20-25 (23’), 25-27 (29’), 25-22 (27’), 22-25 (25’) Spettatori 281 La Megabox perde la prima partita dei playoff Challenge contro l’Omag San Giovanni in Marignano. Nel primo set inizio traumatico di Vallefoglia (0-5) e coach Pistola chiama time out. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox, la partenza è sbagliata. San Giovanni piazza il colpo esterno Articoli correlati San Giovanni ricorda la partenza dei volontari per la guerra di LiberazioneArezzo, 09 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a commemorare uno degli eventi più rilevanti della propria storia civile e democratica:... Leggi anche: Si finge cliente e rapina la banca: il colpo a Ponte San Giovanni Una raccolta di contenuti su San Giovanni Temi più discussi: LA MEGABOX CEDE IN QUATTRO SET ALLA OMAG-MT SANGIOVANNI; L'Omag-MT corsara sul campo della Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag-Mt San Giovanni In M.No Serie A1 Tigotà; Volley Bergamo si mette in gioco per la CEV Challenge Cup. Bottino pieno per la Megabox ma dopo tre set di sofferenzaPESARO Serviva una vittoria ed è arrivata. In tre set la Megabox Ondulati Lo Savio gestisce la Omag-Mt San Giovanni e conquista 3 punti pieni. Diversi errori da una parte e dall’altra ma brava le ... corriereadriatico.it Volley, la Megabox continua a correre e passa in 3 set a Cervia contro San GiovanniLa Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia firma la sua sesta vittoria consecutiva, passando sul campo di una Omag-MT volenterosa e capace di impegnare a fondo le tigri soprattutto nel terzo set, ... corriereadriatico.it SAN GIOVANNI PIEGA VALLEFOGLIA Le ragazze di @consolini1907 conquistano in quattro set la trasferta contro @megabox_volley valida per i Playoff Challenge (20-25, 25-27, 25-22, 22-25) facebook I Carabinieri li hanno fermati durante controlli stradali nella zona di san Giovanni al Natisone. Il veicolo sparito poche ore prima a Mossa x.com