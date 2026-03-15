Medvedev fa impazzire Alcaraz e lui perde le scarpe!

Durante il primo set del match tra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz a Indian Wells, l'attenzione si è spostata su un episodio insolito: nello scambio conclusivo, Alcaraz ha perso una scarpa. L'evento ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i presenti in campo, diventando uno dei momenti più talkati della partita. Nessun altro dettaglio aggiuntivo è stato riportato riguardo all'incidente.