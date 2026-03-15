Medvedev fa impazzire Alcaraz e lui perde le scarpe!
Durante il primo set del match tra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz a Indian Wells, l'attenzione si è spostata su un episodio insolito: nello scambio conclusivo, Alcaraz ha perso una scarpa. L'evento ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i presenti in campo, diventando uno dei momenti più talkati della partita. Nessun altro dettaglio aggiuntivo è stato riportato riguardo all'incidente.
Episodio curioso nel primo set del match tra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz a Indian Wells, con lo spagnolo che perde la scarpa in chiusura di scambio con il tennista russo. Medvedev vincerà poi il match, pescando contestualmente Jannik Sinner nella finale di questa sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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