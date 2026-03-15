Medvedev | 1 vittoria su 10 contro il n2 il tallone

Daniil Medvedev si prepara ad affrontare il suo prossimo avversario a Indian Wells, un giocatore che ha vinto solo una volta su dieci incontri contro il numero due del mondo. Questa statistica rappresenta un elemento di attenzione per il tennista russo, che cerca di migliorare le sue prestazioni in questa particolare sfida. La partita si svolgerà nel deserto californiano, dove il torneo si sta svolgendo.

La sfida che si preannuncia nel deserto californiano di Indian Wells vede Daniil Medvedev pronto ad affrontare un paradosso statistico che minaccia di bloccarne il cammino verso il trofeo. Il giocatore russo, arrivato in finale dopo aver superato Carlos Alcaraz, deve ora misurarsi con Jannik Sinner, occupante della seconda posizione mondiale, una situazione che storicamente ha rappresentato per il moscovita una trappola psicologica difficile da scavalcare. Se contro i primi assoluti del ranking il bilancio è perfettamente equilibrato, la relazione con i vice-campioni mondiali rivela invece una debolezza preoccupante: su dieci incontri diretti contro chi detiene il secondo gradino della classifica, le vittorie sono state solo una. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medvedev: 1 vittoria su 10 contro il n.2, il tallone

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