Nell’area del Medio Oriente, in un periodo di poco più di due settimane, sono stati effettuati quattro attacchi contro basi con militari italiani. Tre di questi si sono verificati ad Ali Al Salem e uno ha coinvolto Camp Singara. Fortunatamente, in tutti i casi, i soldati italiani presenti non hanno riportato ferite o danni.

Sedici giorni di guerra, quattro attacchi diretti contro basi militari in Medio Oriente dove operano anche soldati italiani, una sequenza che da Kuwait a Iraq racconta quanto il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele stia allargando il suo raggio di minaccia. Nel mirino è finita soprattutto la base di Ali Al Salem, in Kuwait, colpita tre volte dall’inizio degli attacchi congiunti di Usa e Israele contro l’Iran. Poi è toccato anche a Camp Singara, a Erbil, in Iraq. Il dato che pesa più di tutti, per ora, è questo: nessun militare italiano è rimasto ferito, perché in ogni episodio il personale si è rifugiato nei bunker. Ma la pressione cresce, i danni si accumulano e l’ultimo raid, quello di oggi, ha già lasciato un segno concreto con la distruzione di un velivolo della Task force air italiana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Medio Oriente, 4 attacchi in 16 giorni contro le basi con soldati italiani

Articoli correlati

Medio Oriente, i quattro attacchi contro le basi con soldati italianiSedici giorni di guerra, quattro attacchi diretti contro basi militari in Medio Oriente dove operano anche soldati italiani, una sequenza che da...

Quanti sono i militari italiani in Iran e Medio Oriente, cosa fanno e quali sono le basi in allerta massimaSono circa 2500 i militari italiani dispiegati nel Medio Oriente, tra Iraq, Kuwait, Libano e Paesi del Golfo, in un contesto di forte tensione dopo...

DAY 2: Operation Epic Fury: Iran Attacks Gulf Countries

Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo; Medio Oriente, attacchi a largo raggio dell’Iran che avverte: Nessuna apertura al dialogo; Netanyahu: Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua forza.

Medio Oriente, i quattro attacchi contro le basi con soldati italianiIn sedici giorni tre attacchi ad Ali Al Salem e un raid su Camp Singara: tutti illesi i militari italiani, ma cresce la tensione nell’area ... msn.com

Medio Oriente, nella base italiana colpita in Kuwait è il terzo attacco in due settimaneLa Ali Al Salem in Kuwati colpita questa mattina da un drone - dove tutti i militari italiani sono rimasti incolumi - era stata già presa di mira nei giorni scorsi, in almeno altri due attacchi: il ... ansa.it

Nuovo appello del Papa per fermare la guerra in Medio Oriente. Durante l’Angelus, il pontefice ha rivolto un invito diretto ai responsabili del conflitto chiedendo un immediato cessate il fuoco e la riapertura di percorsi di dialogo. “A nome dei cristiani del Me facebook

MEDIO ORIENTE | Nata nel febbraio 2024 come risposta europea agli attacchi dei ribelli houthi contro il traffico commerciale, Aspides ha carattere difensivo e un mandato almeno fino a marzo 2027 #ANSA x.com