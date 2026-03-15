Medicina pisana in lutto L’addio a Franco Ceccato

Il mondo della medicina pisana si prepara a salutare Franco Ceccato, noto nella sua città come Antonio Ceccato, nato nel 1926 e che avrebbe compiuto cent’anni a fine anno. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e cittadini, che lo ricordano come una figura importante nel panorama sanitario locale. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando un vuoto nel settore.

Il mondo della medicina pisana in lutto. Antonio Ceccato, conosciuto nella sua città da tutti come Franco, classe 1926, 100 anni li avrebbe compiuti a fine anno. Figlio del maestro orafo Pietro Ceccato, era considerato il dentista dei vip negli anni in cui Pisa era al centro dell’industria cinematografica mondiale. "Insieme al fratello Ermanno – ricordano i familiari – ha collaborato con i più grandi nomi dell’odontoiatria mondiale come Biaggi, Lauritzen e tanti altri". Ha scritto testi sulla preparazione protesica sui quali hanno studiato molti odontotecnici italiani. È stato conferenziere sia in Italia che all’estero. "Negli anni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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