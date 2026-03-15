Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo, con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Durante i nove giorni di gare, vengono assegnati 79 titoli in sei diverse discipline. Il medagliere vede l’Italia in quarta posizione con un numero record di medaglie conquistate finora.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # Paese Sigla O A B T. 1 Cina CHN 15 13 16 44 2 Stati Uniti USA... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record in quarta posizione

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