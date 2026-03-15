McQueen ‘Flame Lily’ | Seta eredità e prezzo da 55€
Una nuova collezione di moda presenta il modello “Flame Lily” di McQueen, realizzato in seta. Il prezzo di vendita è di 55 euro. L’articolo include anche un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza influire sui costi per gli acquirenti.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il prezzo ‘McQueen’: 55,99€ per un’icona da collezione?. Un listino di mercato standard per una camicia Alexander McQueen si colloca solitamente in fasce ben superiori ai 55,99€, rendendo questa quotazione un’anomalia statistica che merita un’analisi critica. La presenza del capo in un unico punto vendita online suggerisce fortemente che non si tratti di una distribuzione generale, ma piuttosto di un lotto limitato o di un’azione promozionale mirata, forse legata a un surplus di magazzino o a una collezione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: McQueen Bucket Hat: tra eredità e stile, vale il prezzo?
Leggi anche: McQueen Angled: Occhiali da sole acetato, eredità e stile