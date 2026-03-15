Il 15 marzo 2026, durante il Gran Premio di Cina a Shanghai, la scuderia McLaren ha registrato un evento insolito: due delle sue vetture non sono partite a causa di un guasto elettrico. La doppia non partenza ha coinvolto entrambe le monoposto che avrebbero dovuto prendere il via alla gara, lasciando i team e gli spettatori senza i piloti previsti in pista.

La domenica del 15 marzo 2026 si è conclusa con un evento raro nel calendario della Formula 1: la scuderia McLaren ha subito una doppia non partenza al Gran Premio di Cina a Shanghai. Sia Lando Norris che Oscar Piastri sono stati costretti a rimanere in garage o sulla griglia senza poter prendere il via, a causa di guasti elettrici al motore. Si tratta della prima volta in vent’anni che entrambe le auto della squadra britannica non hanno iniziato la gara, un episodio che richiama l’incidente del Gran Premio degli Stati Uniti del 2005. I piloti hanno descritto come problemi tecnici improvvisi abbiano bloccato ogni tentativo di risoluzione nell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McLaren: doppio stop a Shanghai per guasto elettrico

Articoli correlati

Guasto elettrico blocca l’acqua a Camaro: stop finoUn guasto elettrico ha bloccato il funzionamento dell’impianto idrico che rifornisce la zona di Camaro, lasciando diverse utenze senza acqua fino...

Shanghai: McLaren in crisi, mezzo secondo di svantaggioShanghai, 14 marzo 2026: McLaren lotta per recuperare terreno su Mercedes e Ferrari a causa di carenze aerodinamiche e una curva di apprendimento sul...

Una selezione di notizie su McLaren doppio stop a Shanghai per...

Discussioni sull' argomento F1, Sprint GP Cina 2026 LIVE: Russell trionfa a Shanghai! Ferrari batte McLaren, Hamilton sul podio; F1 | CLASSIFICA TEAM E PILOTI – Mercedes in testa, Ferrari subito dietro, alto mare per i campioni McLaren; F1 | GP Australia – RISULTATI e SINTESI: dominio totale Mercedes, strategia disastrosa per Ferrari.

F1 | Novità McLaren: ha un doppio sistema per indicare al pilota quando l’ibrido è in ricaricaNon si può nascondere che la rivoluzione 2026 abbia diviso il paddock, soprattutto per quanto riguarda le nuove Power Unit, che hanno cambiato in modo significativo lo stile di guida dei piloti. Se ... msn.com

McLaren deve ancora identificare il problema che ha costretto a non partire sia Piastri e sia Norris. Per Piastri è la seconda mancata partenza consecutiva. Una cosa del genere non accadeva in McLaren dal 1969, quando Bruce McLaren, omonimo fondatore facebook

#McLaren vuole attaccare #Ferrari per diventare seconda forza, ecco quando arriveranno i primi aggiornamenti per la MCL40 x.com