A Ravenna, il prezzo del diesel è aumentato di 19 euro rispetto a circa un mese e mezzo fa. Attualmente, per riempire il serbatoio di un'auto con gasolio, si spende di più rispetto a 45 giorni fa. Il cambiamento si riflette sui costi praticati dai distributori nella zona e riguarda le cifre che i clienti devono pagare al momento del rifornimento.

Ravenna, 15 marzo 2026 – Rispetto ad un mese e mezzo fa, fare un pieno di gasolio, costa anche 19 euro in più. La stessa operazione alla pompa di benzina, costa oltre 10 euro in più. Il ‘prodotto’ che esce dalla pompa è sempre lo stesso. Le vetture che lo utilizzano sono sempre le stesse. E le abitudini degli automobilisti non possono essere cambiate nel giro di nemmeno due mesi. A mutare invece è stato lo scenario internazionale. Sono questi i ‘conti della serva’, ovvero gli effetti pratici della guerra in Iran. Per rendersi conto del balzo clamoroso, basta dare un’occhiata alla nostra tabella che, come da tradizione, riporta alcuni esempi casuali di prezzi praticati nel Comune di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mazzata al distributore: 19 euro in più per un pieno di diesel rispetto a 45 giorni fa

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