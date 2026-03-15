Maxi incidente d’auto a Caravaggio | 2 morti e 8 feriti

Un grave incidente si è verificato a Caravaggio, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata, causando la morte di due persone e il ferimento di altre otto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e trasportato i più gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Il sole della domenica splendeva alto, illuminando una giornata che per molte famiglie doveva essere dedicata al riposo, ai pranzi fuori porta e alla spensieratezza dei primi tepori primaverili. Lungo quel nastro d’asfalto che attraversa la pianura, i motori ronzavano in una sequenza regolare, interrotta solo dal passaggio tra i campi che iniziano a risvegliarsi. Nulla lasciava presagire che in un istante, il tempo si sarebbe fermato brutalmente. Un movimento repentino, una traiettoria spezzata e il rumore assordante delle lamiere che si accartocciano hanno squarciato la quiete, trasformando un tragitto abituale in uno scenario di disperazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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