Max Mara Studio Abito ‘delis’ | Analisi e Test

Max Mara Studio ha presentato l’abito ‘Delis’, recente modello che sarà soggetto a un’analisi approfondita e a test specifici. L’articolo include anche una nota di trasparenza riguardante l’utilizzo di link di affiliazione, con l’avviso che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore. La descrizione fornisce dettagli sulle caratteristiche e sulla qualità dell’abito.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Sablé e paillettes: la tecnica del ‘Delis’ in dettaglio. L’estetica del tessuto sablé accoppiato. Il cuore tecnico dell’abito risiede nella scelta del sablé accoppiato, un tessuto che offre una struttura solida ma morbida, ideale per mantenere il taglio svasato senza appesantire la silhouette. Max Mara Studio Abito 'Delis' Questa lavorazione conferisce al capo un aspetto opaco e strutturato, distinguendolo dai tessuti lisci o leggeri spesso associati ad altre linee della collezione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Studio Abito ‘delis’: Analisi e Test Articoli correlati Leggi anche: Max Mara Studio Abito ‘eles’: Pro e Contro Leggi anche: Max Mara Trench ‘mescal’: Analisi e Test Contenuti e approfondimenti su Max Mara Studio Argomenti discussi: New York celebra la moda e il cinema con la mostra 'Fashion Frames'; Max Mara Studio Abito ‘eles’ | Pro e Contro.