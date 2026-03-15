Max Mara ha presentato l'abito ‘Silva’, oggetto di un'analisi e di un test condotti da esperti del settore. L’articolo include anche una nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione, specificando che si potrebbero ricevere commissioni per acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tocco e vista: la sinfonia di Lana, Mohair e Seta nell’abito ‘Silva’. L’analisi tecnica dell’abito ‘Silva’ rivela una composizione materica complessa che definisce l’identità del capo. La tela è realizzata con un intreccio di lana, mohair e seta, una miscela che combina la resistenza della lana, la morbidezza vellutata del mohair e la lucentezza naturale della seta. Max Mara Abito 'Silva' Al tatto, questa combinazione offre una struttura solida ma non rigida, tipica dei tessuti ad alta gamma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Mara Abito ‘silva’: Analisi e Test

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