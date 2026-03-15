Max Mara Abito ‘aller’ | Analisi e Test

Max Mara ha presentato l'abito ‘aller’, sottoponendolo a una serie di analisi e test. L’articolo include anche una nota di trasparenza, specificando che contiene link di affiliazione e che potrebbero ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per il lettore. La pubblicazione fornisce dettagli sul prodotto e sulle modalità di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone effetto denim: la texture che trasforma un classico in un capo moderno. L’abito ‘Aller’ di Max Mara rappresenta un punto di incontro tra la tradizione sartoriale e l’estetica contemporanea, grazie all’utilizzo strategico del cotone con effetto denim. Questo tessuto non è il classico indigo rigido dei jeans tradizionali, ma una variante più morbida e fluida che mantiene la struttura necessaria per definire la silhouette senza sacrificare il comfort. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Abito ‘aller’: Analisi e Test Articoli correlati Leggi anche: Max Mara Studio Abito ‘delis’: Analisi e Test Leggi anche: Max Mara Trench ‘mescal’: Analisi e Test