Matteo Lepore e il ‘caso Pilastro’ | Molte fake news sul Muba il progetto andrà avanti

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bologna ha parlato su YouTube del progetto Muba e di alcune notizie false diffuse online riguardo al caso Pilastro. Ha affermato che il progetto continuerà senza interruzioni e ha smentito le voci che circolano, sottolineando che l’amministrazione sta lavorando per portare avanti le iniziative in programma. La discussione si è concentrata sulle affermazioni riguardanti il progetto e le sue caratteristiche.

Bologna, 15 marzo 2026 – Matteo Lepore in onda su YouTube con un nuovo format di ’Dillo al sindaco’: la prima puntata è dedicata proprio al Museo dei bambini (che si chiamerà Futura) al Pilastro, che nelle ultime settimane ha portato a scontri ripetuti tra le forze dell’ordine e gli attivisti che si oppongono alla costruzione. Lepore risponde alle ‘fake news’. Lepore risponde alle ‘fake news’: intanto, “non lo visiteranno i turisti, Fico non c’entra nulla. Attireremo persone interessate alla pedagogia, alla didattica, alle esperienze con le famiglie e i bambini”. E poi, “si è parlato di devastazione ambientale e taglio degli alberi – prosegue Lepore –, invece di alberi ne abbiamo tagliati solo 4, mentre ne sono state piantate 38 piante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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