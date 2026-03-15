Matteo Bassetti choc lo sfogo improvviso spiazza gli italiani | Questa città…

L’infettivologo Matteo Bassetti ha condiviso un video sui social in cui racconta un episodio accaduto durante una serata a Milano. Nel filmato, Bassetti si rivolge ai suoi follower descrivendo un evento improvviso che lo ha colpito durante la serata nella città. Le sue parole hanno suscitato sorpresa tra chi ha visto il video.

Denuncia social dell’infettivologo Matteo Bassetti, che con un video pubblicato online ha raccontato ai suoi follower quanto gli è accaduto durante una serata trascorsa a Milano. Nel filmato il medico spiega di aver vissuto un episodio spiacevole che ha deciso di rendere pubblico sui social, suscitando subito numerose reazioni. Il fatto è avvenuto in centro, nella zona di Porta Venezia. Bassetti ha raccontato di aver trovato la sua auto forzata dopo essere stato a cena in un ristorante di viale Majno. “Abbiamo trovato la macchina scassinata. Questa è Milano nel 2026”, ha detto il medico, illustrando poi il bottino portato via dai ladri. E Leggi anche: “Quando li ho visti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Matteo Bassetti derubato a Milano, lo sfogo del virologo: “Complimenti a chi gestisce la sicurezza in città”Milano, 14 marzo 2026 – “Grazie Milano, questa è Milano nel 2026 e questa è la sicurezza nel nostro Paese, complimenti a chi gestisce Milano e a chi...

Leggi anche: Matteo Bassetti derubato a Milano, "Città piena di brutta gente e complimenti a chi la gestisce": duro sfogo

Una raccolta di contenuti su Matteo Bassetti

Discussioni sull' argomento Matteo Bassetti, il virologo derubato a Milano; Città difficile. Piena di brutta gente. Grazie Milano. La macchina di Matteo Bassetti svaligiata.

Matteo Bassetti derubato a Milano, Città piena di brutta gente e complimenti a chi la gestisce: duro sfogoFurto a Milano per Matteo Bassetti. L'infettivologo si sfoga contro la gestione della sicurezza in città. L'ipotesi dello scasso con telecomando ... virgilio.it

«Città difficile. Piena di brutta gente. Grazie Milano». La macchina di Matteo Bassetti svaligiataPessima accoglienza nel capoluogo lombardo per Matteo Bassetti. La macchina dell'infettivologo è stata svaligiata nel centro di Milano mentre era a cena con degli amici. ilmessaggero.it

«Abbiamo trovato la macchina scassinata. Ci hanno rubato due valigie con dei vestiti e un paio di scarpe. Questa è Milano nel 2026» racconta Matteo Bassetti, dopo aver vissuto una brutta esperienza nel cuore della città, in zona Porta Venezia. Il virologo e di facebook

«Città difficile. Piena di brutta gente. Grazie Milano». La macchina di Matteo Bassetti svaligiata x.com