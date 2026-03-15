Matera 2026 | il cantiere diventa palcoscenico per la cultura

Il 20 marzo 2026 alle 17:00, Matera inaugurerà ufficialmente l'anno come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo con una cerimonia al Cantiere Duni. In quella giornata, il cantiere si trasformerà in un palcoscenico pubblico, segnando l’inizio delle attività previste per l’evento. La città si prepara a ricevere visitatori e partecipanti da tutta la regione.

Il 20 marzo 2026, alle 17:00, Matera aprirà ufficialmente il suo anno come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo con una cerimonia istituzionale al Cantiere Duni. L’evento, coincidente con la Giornata Internazionale della Felicità, si trasformerà in un percorso performativo che coinvolgerà l’intera città, culminando in uno spettacolo di laser e droni sulla Murgia alle ore 20:45. Questa iniziativa non è solo una celebrazione, ma un modello operativo che ridefinisce il ruolo dei cantieri urbani e degli spazi pubblici nella vita culturale lucana. L’apertura straordinaria del Cantiere Duni segna l’inizio di un viaggio che porterà le istituzioni locali, nazionali e internazionali a condividere lo stesso spazio fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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