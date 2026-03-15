Il sindaco di Benevento ha dichiarato che voterà no al referendum sulla giustizia e ha affermato che il campo largo non può essere gestito a modo. L'intervento è avvenuto durante un incontro del Partito Democratico ad Apollosa, dove ha sottolineato la sua posizione senza entrare in dettagli ulteriori. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di discussione politica locale e nazionale.

“La battaglia per il No al referendum costituzionale sulla giustizia è sacrosanta, ma il campo largo non può essere à la carte o una ricetta all’occorrenza: o è un dato politico strutturale valido sempre e soprattutto ovunque o non è. Bene dunque la sostanziale unità dei partiti della coalizione sul referendum, ma non basta: va tutelata e garantita sui territori e nelle esperienze di governo, a cominciare dalla Campania, arsenale politico imprescindibile per vincere alle Politiche del ’27 “, lo ha detto stamane il sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella intervenendo ad un meeting sul No al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo organizzato dal circolo del Partito democratico di Apollosa, nel Beneventano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella: “Sul referendum giustizia voto No. Il campo largo non può essere à la carte”

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