Massa punta al 2028 | tra Alpi mare e storia

Massa ha presentato ufficialmente la sua candidatura come Capitale Italiana della Cultura 2028. La città, situata tra le Alpi Apuane e il mare, è tra i luoghi che partecipano alla selezione. La proposta pone l’accento sulla propria storia e sul patrimonio naturale, puntando a valorizzare queste caratteristiche in vista del riconoscimento. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Massa, città spesso ignorata tra le Alpi Apuane e il mare, si candida alla Capitale Italiana della Cultura 2028. La proclamazione ufficiale è fissata per il 27 marzo 2026. Il centro storico offre scorci inaspettati: da Piazza Aranci con i suoi alberi di agrumi a Palazzo Ducale, fino alla Cattedrale incompiuta nel XV secolo ma finita solo nel 1936. La Rocca Malaspina domina la collina sovrastante. L’attesa del riconoscimento culturale. La corsa verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura vede Massa tra le dieci finaliste rimaste in gara. Il verdetto definitivo scenderà nei prossimi giorni, precisamente il 27 marzo 2026. Questo evento non è un semplice premio onorifico, ma un’opportunità concreta per mettere in luce una realtà che spesso resta ai margini degli itinerari turistici classici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa punta al 2028: tra Alpi, mare e storia Articoli correlati Leggi anche: «La luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la Storia». Massa presenta il suo dossier per la Capitale della Cultura 2028 Il castello di Agata Christian: la storia della villa immersa tra le AlpiAgata Christian - Delitto sulle nevi, il nuovo film di Christian De Sica, è ambientato in un castello fiabesco immerso tra le Alpi innevate. Contenuti e approfondimenti su Massa punta Temi più discussi: Cultura Massa Capitale punta sul turismo lento; Capitale Italiana della Cultura 2028, la sfida di Mirabella Eclano tra le 10 finaliste; Capitale italiana della Cultura 2028, la Regione Campania punta su Mirabella Eclano; Eccellenza Girone B - 27ª giornata | Zannoni decisivo nel finale: il Sanpaimola supera 1-0 il Massa Lombarda. Identità contro inclusività, Colle Val d'Elsa e Massa al rush per la Capitale della cultura 2028Cosa c’è nei due progetti presentati alla commissione ministeriale. In lizza altre otto città. Entro il 27 marzo sarà decretato il vincitore ... corrierefiorentino.corriere.it Cultura Massa Capitale punta sul turismo lentoTra i progetti un ’anello’ suggestivo che unisce le storiche vie Francigena e Vandelli e lo sviluppo dei cammini di Aronte e del Frigido . msn.com La misura punta a ridurre una disparità invisibile. Il Comune di Bacoli installa distributori di assorbenti gratuiti e compostabili in scuole e uffici pubblici, su proposta dell’assessora Cinzia Massa e con l’annuncio del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. #Bacoli facebook