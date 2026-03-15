Massa | il 31,6% dei negozi svanisce in 13 anni

A Massa, nel corso di 13 anni, si è registrato un calo del 31,6% delle attività commerciali, con molte chiusure che hanno lasciato vuote le vie della città. Le statistiche indicano come numerosi negozi abbiano cessato la loro attività nel tempo, modificando profondamente il panorama commerciale locale. La situazione si riflette sul tessuto urbano, dove i negozi sono diminuiti considerevolmente nel corso del decennio.

Le luci si spengono una ad una nelle strade di Massa, mentre il 31,6% delle attività commerciali svanisce in tredici anni. Un dato che colloca la città al diciottesimo posto nella classifica nazionale dei centri a rischio degrado. Bruno Ciuffi, presidente provinciale di Confcommercio Massa-Carrara, indica come l’esplosione dell’e-commerce e i rincari globali stiano erodendo la base economica locale. Lo studio evidenzia che tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi oltre un quarto dei punti vendita nazionali, con proiezioni preoccupanti per il 2035. L’ombra sulle vetrine: quando il commercio locale svanisce. Nelle vie del capoluogo della Lunigiana, il silenzio delle vetrine vuote racconta una storia diversa da quella dei turisti che affollano le spiagge o visitano le cave. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa: il 31,6% dei negozi svanisce in 13 anni Articoli correlati il deserto delle vetrine: perso il 23% dei negozi in 13 anniNon è solo una questione di saracinesche abbassate, ma anche di identità, la fotografia che emerge dai dati elaborati da Confcommercio Emilia-Romagna... Pordenone: -89 negozi in 13 anni, il centro muoreIl centro di Pordenone sta affrontando una contrazione strutturale del tessuto commerciale che in tredici anni ha portato alla scomparsa di 89... Contenuti e approfondimenti su Massa il 31 6 dei negozi svanisce in 13... Discussioni sull' argomento Il tracollo del commercio: Un terzo dei negozi della città sparito negli ultimi tredici anni; Centri storici, sempre meno negozi: Confcommercio lancia il progetto Cities; Desertificazione commerciale, diminuiscono i negozi in Toscana. A Firenze calo più contenuto; I negozi (e non solo) continuano a sparire: 3mila attività chiuse in Toscana. Per lo studio di Confcommercio che fotografa la contrazione in testa c’è Massa, poi Livorno e Pistoia facebook Sulla #A12 fare attenzione per vento forte tra Massa e il bivio per Livorno #viabiliTOS x.com