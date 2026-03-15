Marzo 2026 | INPS rivoluziona gli attestati di malattia

A partire da marzo 2026, l’INPS ha avviato una novità nel settore della gestione degli attestati di malattia, introducendo uno strumento digitale chiamato Smart-Task. Questo sistema consente ai datori di lavoro di ricevere i certificati di malattia direttamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), eliminando le modalità di consegna tradizionali. La novità mira a semplificare e velocizzare le procedure legate ai certificati di malattia.

Da marzo 2026 l’INPS introduce uno strumento digitale per la gestione degli attestati di malattia. Il nuovo Smart-Task permette ai datori di lavoro di ricevere i certificati direttamente tramite PEC. L’istituto previdenziale ha formalizzato questa novità con il messaggio n. 792 del 6 marzo 2026, rendendo più rapida e tracciabile la comunicazione tra imprese e amministrazione. La rivoluzione dello Smart-Task nei servizi digitali. L’anno in corso segna un punto di svolta nella digitalizzazione dei servizi previdenziali, spinta anche dalle iniziative collegate al PNRR. Non si tratta solo di una semplice aggiunta funzionale, ma di un cambio di paradigma nel modo in cui le aziende gestiscono le assenze per malattia dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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A #Firenze, in via del Gioiello fino al 27 marzo (sabati e domeniche esclusi) saranno effettuate le potature di alberi. Sarà istituito un divieto di transito tra via Pietro Dazzi e via dell’Osservatorio. #viabiliFI #IF x.com