Marittimi Blu Jet di nuovo in protesta il sostegno del Pd

I marittimi di Blue Jet sono tornati in protesta e il Partito Democratico di Messina ha annunciato il suo supporto all’azione prevista per il 10 aprile. La mobilitazione riguarda le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori che operano sulla tratta tra Sicilia e continente, con il partito che sottolinea l’importanza di tutelare chi assicura la continuità territoriale ogni giorno.

“Il tema della mobilità nello Stretto non va ridotto alla sola discussione sul ponte. La continuità territoriale tra Sicilia e Calabria è garantita ogni giorno dal lavoro di migliaia di marittimi delle compagnie pubbliche e private di traghettamento, che assicurano la mobilità di milioni di passeggeri”, così la candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo. “Garantire diritti, sicurezza e parità di trattamento significa difendere un servizio pubblico essenziale e costruire una mobilità più giusta ed efficiente per tutti i cittadini. Anche questo è pensare concretamente al futuro di Messina e dell’intera area dello Stretto”. “Il Partito Democratico di Messina aderisce e sostiene con tutti i mezzi e le risorse a disposizione i lavoratori marittimi della BlueJet”, afferma Roberto Saia, il Resp. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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