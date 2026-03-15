Marito e moglie sequestrati in casa dai ladri e minacciati con una pistola | notte di paura a Capalbio

Durante la notte a Capalbio, due ladri con il volto coperto sono entrati in una villa, sequestrando marito e moglie all’interno dell’abitazione. I malviventi hanno minacciato i proprietari con una pistola, costringendoli a consegnare soldi e gioielli. L’episodio si è verificato senza che i proprietari riuscissero a opporsi, e al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o sui responsabili.

Ladri con il volto coperto si sono introdotti in una villa a Capalbio e hanno minacciato i proprietari, marito e moglie, con una pistola per farsi consegnare soldi e gioielli. Sono fuggiti con poche centinaia di euro e qualche prezioso. Indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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