Marine Serre Camicia ‘regenerated Silk Scarves | Guida com…

Marine Serre ha lanciato una nuova linea di camicie e foulard realizzati con seta rigenerata, offrendo un’alternativa sostenibile nel settore della moda. La collezione si distingue per il design moderno e l’uso di materiali riciclati, mirati a ridurre l’impatto ambientale. La presentazione dei capi avviene attraverso un articolo online che include anche link di affiliazione, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per i acquirenti.

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