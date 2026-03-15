Maria Stella Calà, moglie di Antonio Maglio, ha partecipato come Tedofora alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La cerimonia si è svolta nel quartiere Ostiense di Roma, dove una donna vestita di bianco ha camminato con passo deciso, portando la Torcia Olimpica. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i presenti durante l’evento.

Nel quartiere Ostiense di Roma, una signora vestita di bianco avanza con passo sicuro, stringendo tra le mani la Torcia Olimpica. È Maria Stella Calà, e in quel momento non sta solo percorrendo un tratto di strada: sta attraversando una vita intera fatta di scelte, battaglie e un amore che ha cambiato la storia dello sport e della disabilità in Italia. Ogni passo è un ricordo, ogni sguardo rivolto alla fiamma è un dialogo silenzioso con il marito Antonio Maglio, il medico che ha dato origine al movimento Paralimpico. Chi è davvero Maria Stella? Qual è stato il suo ruolo accanto a un uomo che ha rivoluzionato la percezione della disabilità? E perché oggi è una delle Tedofore più simboliche dei Giochi di Milano Cortina 2026? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Maria Stella Calà: chi è la moglie di Antonio Maglio e perché è stata Tedofora di Milano Cortina 2026

Articoli correlati

Chi era Antonio Maglio, marito di Maria Stella Calà: il medico che ha cambiato la storia delle ParalimpiadiNel quartiere Ostiense di Roma, una donna vestita di bianco avanza con passo sicuro stringendo la Torcia Olimpica.

Federica Pellegrini tedofora per Milano-Cortina 2026, perché aveva saltato la prima chiamataFederica Pellegrini torna a incrociare il suo nome con il percorso simbolico verso Milano-Cortina 2026, e lo fa con tutto l'orgoglio...