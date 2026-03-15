Marco Travaglio-choc | Tangenti a von der Leyen per armi e vaccino

Marco Travaglio ha rilasciato dichiarazioni in cui accusa Ursula von der Leyen di aver ricevuto tangenti legate alla vendita di armi e vaccini. Le affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o prove fornite. La notizia ha suscitato molta attenzione sui media, mentre le autorità non hanno ancora commentato ufficialmente.

Accuse-choc, quelle mosse da Marco Travaglio contro Ursula von der Leyen: si parla addirittura di tangenti. Accuse rilanciate da Carlo Calenda, che si scatena e attacca frontalmente il direttore del Fatto Quotidiano. L'innesco della vicenda è nel corso di un dibattito, quando il confronto si sposta sul piano ReArm Europe promosso dall'Unione europea dopo l'aggressione russa all'Ucraina. In quel passaggio, Travaglio punta il dito contro la presidente della Commissione Ue con parole durissime: "La decisione di investire 800 miliardi di euro in comprare armi da parte della signora von der Leyen e da quelli che le pagano le. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marco Travaglio-choc: "Tangenti a von der Leyen per armi e vaccino" Articoli correlati Marco Travaglio accusa Ursula von der Leyen: «Tangenti su vaccini e armi Ue». Lo sconcerto di Calenda: «Ecco la propaganda di Putin» – Il videoIl direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha accusato oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di aver intascato... Contatti opachi con la lobby delle armi: Von der Leyen denunciata alla Corte UEdi Valeria Casolaro – L’eurodeputato tedesco Fabio De Masi, esponente del partito Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), ha presentato un ricorso contro la...