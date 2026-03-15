Marco Masini ha recentemente annunciato il suo nuovo album «Perfetto Imperfetto», che sarà accompagnato da un tour estivo e autunnale. In un'intervista, il cantante ha spiegato di aver collaborato con Fedez per trasmettere un messaggio ai giovani attraverso la musica. Tra i successi, il brano «Male necessario» ha riscosso grande popolarità sui social media.

Sanremo, il nuovo album «Perfetto Imperfetto», il tour estivo e autunnale e il brano «Male necessario» diventato virale sui social. Per Marco Masini è un momento d'oro in cui si rimette in gioco, riuscendo a conquistare nuove fette di pubblico soprattutto tra le giovani generazioni. È venuto a raccontarsi nell'edicola degli artisti di piazza Colonna dove ha parlato anche dei cambiamenti del mercato discografico e del futuro della sua grande passione calcistica: la Fiorentina. «A Sanremo io e Fedez abbiamo lanciato un messaggio ai giovani - ha detto nell'edicola de Il Tempo - È un messaggio esistenziale: certi dolori sono necessari per crescere e migliorarsi». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marco Masini: "Con Fedez ho lanciato un messaggio ai giovani"

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MARCO MASINI con FEDEZ - MALE NECESSARIO (SANREMO 2026 PRIMA SERATA)

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