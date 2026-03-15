Il nuovo polo scolastico della Marchetti è stato inaugurato e comprende la palestra, aperta da fine gennaio, e la scuola dell’infanzia Arcobaleno. La struttura, realizzata di recente, è ora operativa e accoglie studenti e bambini. La palestra e la scuola dell’infanzia sono integrate in un unico complesso, che rappresenta un nuovo punto di riferimento per il quartiere.

Il nuovo polo scolastico della Marchetti è ufficialmente operativo, unendo una palestra già attiva da fine gennaio e la scuola dell’infanzia Arcobaleno. L’opera, realizzata con 13 milioni di euro tramite un partenariato pubblico-privato, segna l’inizio di un percorso di sviluppo per il territorio. La struttura si colloca strategicamente vicino alla pista di pattinaggio Stefanelli, alla ciclovia che collega il quartiere Ciarnin alle Saline e ai campi sportivi. Questo posizionamento non è casuale ma risponde a una precisa visione urbanistica che integra istruzione, sport e mobilità dolce. L’investimento totale ammonta a 13 milioni di euro, suddivisi tra Ministero dell’Istruzione (3 milioni), il Gestore Servizi Energetici (2 milioni) e il Comune per la parte restante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marchetti: 13 milioni per scuola e palestra

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