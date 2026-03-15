Maratonina di Tavarnelle foto e classifica della corsa

Il 15 marzo 2026 si è tenuta la Maratonina di Tavarnelle, con numerosi atleti che hanno preso parte alla corsa. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, attirando sia concorrenti locali che provenienti da altre zone. Sono state scattate diverse foto durante la gara e la classifica è stata pubblicata subito dopo la conclusione dell’evento.

Tavarnelle, 15 marzo 2026 – Grande partecipazione per la Maratonina di Tavarnelle, appuntamento ormai storico del calendario podistico toscano, promosso e organizzato dalla ASD Unione Polisportiva Tavarnelle con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle, sotto l’egida della UISP Comitato di Firenze. Come da tradizione la partenza è stata data da Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, punto centrale di una manifestazione che negli anni ha saputo crescere offrendo ai podisti diverse opportunità di partecipazione. Il programma si è aperto alle 9 con la passeggiata non competitiva di 11 km, seguita dal percorso di 7 km dedicato al Nordic Walking, mentre alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratonina di Tavarnelle, foto e classifica della corsa Articoli correlati Maratonina de’ 6 Ponti, foto e classifica della corsa di AglianaAgliana (Pistoia), 8 febbraio 2026 – È scattata dalla pista di atletica dello stadio Bellucci di Agliana la 20ª edizione della Maratonina de’ 6... Maratonina di Vinci, foto e classifica della 39esima edizioneVinci, 1 febbraio 2026 – Le Terre di Leonardo, illuminate da un sole quasi primaverile, hanno fatto da cornice ideale alla 39esima Maratonina Città... Approfondimenti e contenuti su Maratonina di Tavarnelle foto e... Discussioni sull' argomento Torna la Maratonina di Tavarnelle; Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizione; A Fornacette torna il Trofeo Custom Teak; Torna la Maratonina di Tavarnelle. Torna la Maratonina di TavarnelleTavarnelle, 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico del territorio: la 43esima Maratonina di Tavarnelle, gara promossa e organizzata dalla As ... lanazione.it Domenica 15 marzo la 43esima edizione della Maratonina di Tavarnelle organizzata dalla A.S.D Unione Polisportiva Tavarnelle. Due corse competitive, di 21 km e 12,7 km, con partenza alle 9.15 da piazza Matteotti. E due camminate, di 11 e 7 km, semp facebook