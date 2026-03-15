Maranza | 186mila euro per salvare la strada dal crollo

La strada per la Maranza sarà soggetta a lavori di consolidamento a partire dalla prossima settimana. Il cantiere durerà fino al 27 marzo e prevede alcune chiusure, sia totali che parziali, durante questo periodo. Per finanziare l’intervento sono stati stanziati 186 mila euro.

La strada per la Maranza vedrà l’inizio di un cantiere strutturale a partire dalla prossima settimana, con chiusure parziali e totali programmate tra il 16 e il 27 marzo. L’intervento, finanziato con un budget di circa 186mila euro, mira a risolvere gravi cedimenti del margine stradale e a installare nuove barriere di sicurezza lungo i tratti a rischio. Questa operazione non è una semplice manutenzione ordinaria ma risponde all’urgenza di prevenire ulteriori dissesti in una zona frequentata da escursionisti e visitatori del rifugio. La ditta Zampedri Lorenzo si occuperà della riprofilatura del ciglio stradale su un tratto di sessanta metri, garantendo così una maggiore distanza dal versante instabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maranza: 186mila euro per salvare la strada dal crollo Articoli correlati Fermati con 186mila euro, tentano di corrompere i militariDue giovani di Solofra sono stati arrestati a Volla, ma sono stati successivamente scarcerati e sottoposti all’obbligo di dimora al termine... Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo (ma nei weekend si transita)Il cantiere richiede la chiusura completa della strada per la Maranza al traffico veicolare e pedonale dal 16 al 20 marzo e dal 23 al 27 marzo... Contenuti utili per approfondire Maranza 186mila euro per salvare la... Discussioni sull' argomento Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo (ma nei weekend si transita); Una nuova strada per la Maranza: chiusure a marzo e ad aprile (ma nel fine settimana si potrà salire). Lavori sulla strada per la MaranzaMaranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada, che chiude dal 16 al 27 marzo (ma nei weekend si transita). Dal 30 marzo al 30 aprile vietato il transito di auto e pedoni solo in orario ... unsertirol24.com Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la stradaSarà chiusa dal 16 al 27 marzo, ma nei weekend si transita – Dal 30 marzo al 30 aprile vietato il transito di auto e pedoni dalle 8 alle 17 La prossima settimana inizieranno gli attesi lavori di messa ... ladigetto.it Nell’Italia del decreto Caivano e di quello anti-maranza, ecco emergere l’inchiesta sulle torture nel carcere minorile di Casal del Marmo: si pensi al futuro delle giovani generazioni, ad uscire fuori dal mare del populismo penale Leggi l'articolo - https://www.unit facebook Rapine e minacce ai coetanei: condannato il “baby maranza” di Jesi x.com