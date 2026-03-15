Map tracking Ricognizioni artistiche ed educative in movimento

L’Accademia di Belle Arti di Bologna ha avviato il ciclo di incontri intitolato Map Tracking, che coinvolge il Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte. L’evento si focalizza sul confronto tra pratiche artistiche e ambiti educativi, affrontando temi legati agli scenari culturali contemporanei. Durante gli incontri, artisti, educatori e studiosi si riuniscono per discutere delle modalità di rappresentazione e interpretazione nel contesto artistico e formativo.