La settimana di Un Posto al Sole si apre con Manuela che, mentre il matrimonio con Niko e la sua laurea si avvicinano, inizia a condividere momenti significativi con Maurizio, padre delle gemelle. Parallelamente, il conflitto tra Roberto Ferri e Cristina si intensifica, costringendo Marina a cercare un intervento esterno per sbloccare la situazione familiare. Nell’episodio in onda lunedì 16 marzo alle 20:50 su Rai Tre, le trame si intrecciano creando una trama densa dove l’affetto e la tensione emotiva dominano lo scenario partenopeo. La soap più longeva della televisione italiana promette di esplorare nuove dinamiche relazionali, mettendo in luce come i legami del passato possano riemergere proprio quando sembrano definiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manuela e Maurizio: un incontro che cambia tutto prima

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«Sasà non riesce proprio a perdonare Sergio per quello che ha fatto. » La nuova settimana di Un Posto al Sole si apre con Manuela che, tra ansia per la laurea e i preparativi per il matrimonio con Niko, si trova sempre più spesso a condividere momenti con M facebook