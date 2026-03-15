È stato reso noto l'importo che Giovanni Di Gianfrancesco verserà mensilmente a Manuela Arcuri come mantenimento. L'accordo è stato raggiunto senza coinvolgimento del tribunale e si è concluso rapidamente. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di una vacanza a Dubai, che ha attirato l'attenzione. La cifra esatta del mantenimento ora è pubblica e suscita sorpresa.

È ufficiale: ecco quanto Giovanni Di Gianfrancesco verserà ogni mese a Manuela Arcuri. Accordo lampo, nessun tribunale, e una vacanza a Dubai che lascia tutti senza parole. La cifra dell’assegno mensile, il ruolo dell’avvocato Antonio Conte, il figlio Mattia e la sorprendente vacanza a Dubai con l’ex marito: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla separazione dell’attrice di Anagni. La separazione di Manuela Arcuri: una storia che ha sorpreso tutti. Pochi mesi fa era ancora una delle coppie più riservate del jet set italiano. Oggi Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono ufficialmente separati, e la notizia — confermata dalla stessa attrice — ha fatto il giro del web in poche ore. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Manuela Arcuri, svelata la cifra esatta del mantenimento: e non è quello che pensavi

Articoli correlati

Leggi anche: Chi sono i genitori di Manuela Arcuri, il papà Cataldo Onaldo e la mamma Lella Arcuri

Manuela Arcuri è single: matrimonio finito, altro che pace fattaPer un po’ si era parlato di crisi superata e ritorno di fiamma tra Manuela Arcuri e suo marito Giovanni Di Gianfrancesco.

Tutti gli aggiornamenti su Manuela Arcuri

Argomenti discussi: Verissimo, da Manuela Arcuri a Ditonellapiaga e Gabriel Garko: tutti gli ospiti del weekend.

Manuela Arcuri, svelato il maxi assegno dall’ex marito: i dettagli dell’accordo di separazioneManuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano: accordo consensuale con maxi assegno mensile e affido condiviso del figlio. donnaglamour.it

Manuela Arcuri, svelato l’assegno di mantenimento deciso dal tribunaleSeparazione Arcuri?Di Gianfrancesco: accordo economico e familiare senza scontro La separazione tra Manuela Arcuri e l’imprenditore Giovanni Di Gianfr ... assodigitale.it