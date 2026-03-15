Manifattura 2026 | 7 su 10 in linea ma i dazi spaventano

A marzo 2026, il settore manifatturiero italiano mostra un quadro di stabilità, con circa il 70% delle aziende che conferma di essere in linea con i propri obiettivi annuali. Tuttavia, i dazi doganali rappresentano una minaccia che preoccupa molte imprese, influenzando le prospettive future e le strategie di mercato. La situazione riflette un settore che, nonostante la tenuta, deve fare i conti con tensioni commerciali crescenti.

La manifattura italiana si presenta nel marzo del 2026 con un quadro di stabilità operativa, dove quasi sette imprese su dieci confermano l’allineamento ai propri obiettivi annuali. Tuttavia, dietro questa apparente solidità si nascondono preoccupazioni concrete: circa la metà delle aziende teme l’impatto dei dazi internazionali e giudica insufficienti le nuove misure della Legge di Bilancio 2026. L’Osservatorio MECSPE, realizzato da Nomisma e presentato in occasione dell’evento a BolognaFiere, dipinge un ritratto complesso di un settore che deve bilanciare resilienza interna con minacce esterne. Mentre il 30% degli imprenditori esprime una soddisfazione alta o molto alta per i risultati ottenuti, l’ombra dei dazi pesa sul futuro immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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