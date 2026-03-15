Manfredonia da sballo | 3-1 alla Paganese scatto salvezza

Il Manfredonia ha vinto 3-1 contro la Paganese al Miramare, raggiungendo 35 punti in classifica e superando di tre lunghezze la zona retrocessione. La squadra ha segnato tre gol, mentre la Paganese ne ha realizzato uno. La partita si è conclusa con questa vittoria per il Manfredonia, che ora guarda avanti con più fiducia.

Il Manfredonia batte 3-1 la Paganese al Miramare e raggiunge quota 35 in classifica, a +3 dalla zona rossa. La gara è spigolosa ed il gioco degli ospiti, nei primi minuti, fa capire perché fino a 7 giorni fa la Paganese occupava il vertice della classifica. La gara viene sbloccata al minuto 27 da una magia di Pierdomenico, che lascia partire un sinistro dal limite che si infila all'incrocio dei pali. Dieci minuti dopo il Manfredonia trova il pari con un gol in mischia di Spinelli ed in quel momento inizia un'altra partita. Nella ripresa la Paganese è meno spavalda ed i sipontini trovano la rete con un perfetto contropiede di Hernaiz. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia da sballo: 3-1 alla Paganese, scatto salvezza Articoli correlati Manfredonia-Paganese: modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30. Leggi anche: Manfredonia-Paganese alle ore 15.30