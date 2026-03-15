Martedì sera alle 21:00 si sfideranno al Etihad Stadium il Manchester City e il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Guardiola cerca di superare i campioni in carica in una gara che promette grande spettacolo. Le formazioni sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano un equilibrio tra le due contendenti.

Martedì notte vivremo una nuova puntata di quella che sta diventando un’appassionante saga delle edizioni di Champions League di questa epoca: Manchester City e Real Madrid nuovamente opposte, per un posto nelle migliori 8 d’Europa. Si gioca la gara di ritorno e non si parte in equilibrio: mercoledì scorso una prestazione gigantesca di Fede Valverde. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Real Madrid (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I ragazzi di Guardiola cercano l’impresa

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