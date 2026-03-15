MAMBO ITALIANO! Azzurri monumentali | piegano Porto Rico e accedono in semifinale al World Baseball Classic!

L’Italia di baseball ha sconfitto Porto Rico e si è qualificata per la prima volta alle semifinali del World Baseball Classic. La vittoria permette alla nazionale di avanzare nella fase successiva del torneo, segnando un passo importante nella sua storia. La squadra ha dimostrato determinazione e capacità sul campo, portando a casa un risultato che rimarrà nella memoria di appassionati e giocatori.

Il sogno continua! L’Italia tocca l’apice massimo della sua storia e raggiunge per la prima volta la semifinale del World Baseball Classic. Per il momento è eguagliato il miglior risultato di sempre in un Mondiale: il 4° posto del 1998. Ma erano altri tempi. All’epoca non c’erano i migliori giocatori della MLB, come accade invece nel torneo in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Al Daikin Park di Houston (Texas) gli azzurri hanno piegato la bestia nera Porto Rico per 8-6 al termine di una partita dominata per larghi tratti e poi resa incandescente nel finale. Decisiva la salvezza firmata dal provvidenziale closer Greg Weissert. Martedì 17 marzo, all’1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MAMBO ITALIANO! Azzurri monumentali: piegano Porto Rico e accedono in semifinale al World Baseball Classic! Articoli correlati Baseball, Italia batte Porto Rico e per la prima volta vola in semifinale al World Classic(Adnkronos) – L'Italia ha resistito al tentativo di rimonta di Porto Rico, battendolo 8-6 sabato e qualificandosi per le semifinali del World... Leggi anche: LIVE Italia-Porto Rico 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: AZZURRI TRA LE PRIME 4 AL MONDOOOOO!!! Contenuti e approfondimenti su Porto Rico LIVE Italia-Porto Rico 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: AZZURRI TRA LE PRIME 4 AL MONDOOOOO!!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.47 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo. 23.45 L'Italia chiude con ... oasport.it Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it