Maltempo prosegue l' allerta meteo anche per valanghe su novarese e Vco

Un’allerta meteo rimane in vigore su novarese e Vco a causa di maltempo che continua a portare pioggia e neve. Durante la notte, la neve è scesa anche a quote basse, imbiancando la bassa Ossola e i comuni dell’Alto Vergante. La situazione interessa entrambe le zone, dove le condizioni meteo sono ancora avverse.

Nella notte si sono registrate fortissime precipitazioni, con la neve che nel Vco e alto novarese è arrivata anche a quote collinari Piove ancora su novarese e Vco, dove durante la notte la neve è arrivata anche a bassa quota imbiancando anche la bassa Ossola e i comuni dell'Alto Vergante. Sulle montagne del Vco, in particolare, è sceso oltre un metro di neve, e i fiocchi bianchi continuano a cadere. Le previsioni parlano di un miglioramento del tempo dal pomeriggio, ma intanto, almeno per la prima parte della giornata di oggi, domenica 15 marzo, sulle due province prosegue l'allerta meteo. Sul novarese l'allerta è gialle per rischio idrogeologico a causa delle forti piogge, che hanno fatto salire anche i livelli di fiumi e torrenti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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