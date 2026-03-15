Maltempo | Agorà slitta al venerdì referendum al Bar 11

A causa del maltempo, l’appuntamento Agorà – Attualità e politica previsto per sabato 14 marzo a Imperia è stato spostato a venerdì 15 marzo. L’evento si terrà sempre presso il Bar 11, come precedentemente annunciato. La modifica delle date riguarda esclusivamente l’incontro dedicato all’attualità politica e sociale, mentre il referendum si svolgerà come previsto.

Il maltempo ha costretto a spostare l’appuntamento imperiese previsto per questo sabato 14 marzo. L’incontro Agorà – Attualità e politica slitta al venerdì successivo, mantenendo la sede del Bar 11. La data originale cadeva in un periodo di condizioni atmosferiche avverse che hanno reso impraticabile lo svolgimento dell’evento come pianificato. La nuova sessione si terrà alle ore 18:00 con una formula informale basata su un aperitivo e un confronto sui temi caldi dell’attualità. Resilienza civica nel cuore della Riviera. Imperia dimostra ancora una volta come le comunità locali sappiano adattarsi agli imprevisti senza perdere il filo conduttore del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo: Agorà slitta al venerdì, referendum al Bar 11 Articoli correlati AperiTalk sul referendum al 110 risto&barSinistra Italiana-AvS Chieti e UgS Abruzzo organizzano un AperiTalk sul referendum della giustizia. "Sorteggio è giusto", Capezzone ad Agorà sul ReferendumIl direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, è intervenuto oggi 10 marzo nella trasmissione di approfondimento Agorà, condotta dal giornalista...