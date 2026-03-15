Maledetti innamorati alla Feltrinelli | Mai fermarsi davanti a un no

"In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore" dice il testo di quella ’En e Xanax’ condivisa da Enrico Nigiotti con Alfa sul palco del festival di Sanremo 2026 dando voce a un sentimento che il cantautore livornese fa proprio nel sottolineare come quel lampo nato dalla penna di Samuele Bersani illumini con la sua forza evocativa pure il rapporto che ha coi fan. Lui e loro più forti di ogni difficoltà. Avrà modo di accorgersene il popolo del Modigliani Forum di Livorno dove ’Nigio’ è in scena il 21 novembre con le canzoni del nuovissimo album ’Maledetti innamorati’. Intanto venerdì scorso ha festeggiato il compleanno di Duccio e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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