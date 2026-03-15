Maison Margiela Jeans Spigato | Guida completa
Ecco una guida completa sui jeans spigati di Maison Margiela. Il testo spiega le caratteristiche principali di questi pantaloni, descrivendo il design e le specifiche tecniche. Viene fornita anche una nota di trasparenza riguardo ai link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite essi.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La decostruzione: tra denim grezzo e rivestimenti in pelle. L’estetica del ‘used’ come scelta di design. Nel panorama della moda contemporanea, il termine “spigato” definisce un tessuto denim non sottoposto a processi di lavaggio chimico o meccanico, noto per la sua rigidità iniziale che si adatta progressivamente al corpo dell’utilizzatore. Nel caso specifico di questo capo Maison Margiela, l’elemento distintivo risiede nell’orlo ribaltato che espone un rivestimento interno lucido, probabilmente in materiale sintetico o pelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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